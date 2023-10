Dans une tribune commune intitulée « Décarboner les transports, la mère des batailles », parue dans Le Journal du dimanche le 9 juillet 2022, Pierre Coppey, président de VINCI Autoroutes, et Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF, se disent prêts à prendre part à la décarbonation des transports pour atteindre les objectifs de neutralité carbone.



Leur prise de parole commence ainsi : « En ces temps incertains, face au péril de la crise sociale, à l’urgence climatique et à un contexte géopolitique fortement dégradé, l’heure est à la mobilisation en faveur des grandes causes qui doivent assurer l’avenir sans sacrifier le présent. La décarbonation des transports est de celles-là, déterminant l’ambition française d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Car les transports pèsent 30 % des émissions nationales de gaz à effet de serre et sont le seul secteur dont les performances se dégradent depuis 1990. Si le succès de la stratégie climatique française est atteignable, il passe par l’inversion rapide et franche de cette tendance ».



Les deux dirigeants poursuivent : « Parce que le transport ferroviaire présente des qualités environnementales indéniables (il ne pèse que 0,3 % des émissions de gaz à effet de serre), il est impératif de doubler la part modale du fer en France dans la prochaine décennie, en passant de 10 % à 20 % des déplacements. Toutefois, même quand cet objectif sera atteint, 75 % des transports se réaliseront toujours par la route, dont l’usage est pérenne et la décarbonation dès lors impérative » … « La réalisation de ces projets requiert une planification écologique ambitieuse, portée par l’État et coordonnée avec toutes les parties prenantes. Car il faudra engager des investissements massifs. Cette révolution ne pourra se faire sans un réseau ferroviaire régénéré, modernisé, couvrant l’ensemble du territoire et mieux connecté à l’Europe, ni sans un réseau autoroutier accueillant des dispositifs de recharge adaptés aux déplacements longs et décarbonés (bornes de recharge électrique ultrarapide, autoroutes électriques…) ».