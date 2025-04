Signée en décembre 2021 entre VINCI Autoroutes et Tours Métropole Val de Loire, la convention Autoroute Bas Carbone est le premier partenariat de ce type signé entre un concessionnaire autoroutier et une métropole française. Elle vise à transformer les autoroutes A10 et A85 en un « laboratoire » pour la mise en œuvre de mobilités décarbonées.

L’objectif est de réduire de 50 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, et d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Un projet ambitieux qui se concentre sur trois axes : les mobilités partagées et douces, l'insertion de l’autoroute dans son environnement urbain, et le développement de l'électromobilité et des énergies renouvelables.