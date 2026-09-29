Environnement
Découvrez le supplément de Nice-Matin en partenariat avec VINCI Autoroutes
A l’occasion de la récente Semaine européenne de la mobilité, VINCI Autoroutes et le Groupe Nice-Matin ont publié deux suppléments dédiés aux mobilités dans les Alpes-Maritimes et dans le Var. Le thème ? « La mobilité : vers des trajets plus propres, plus collectifs ».
La mobilité évolue, les infrastructures et les services de VINCI Autoroutes aussi
Transformation des mobilités, déploiements de bornes de recharges électriques sur les aires de services et de repos, pôles multimodaux ou encore parkings de covoiturage, le supplément est l’occasion d’aborder les solutions développées par VINCI Autoroutes. Il donne aussi la parole aux différents acteurs qui contribuent, chacun dans leur domaine, à faire évoluer les mobilités.
Ainsi, Josée Massi, maire de Toulon et présidente de Toulon Provence Méditerranée, partage son retour d’expérience sur le pôle d’échanges multimodal de Sainte-Musse. Sandrine Henry, déléguée générale de l’AVEM, apporte son regard sur l’essor de la mobilité électrique, tandis que Guillaume Decard, président de Var Tourisme, évoque le rôle de l’autoroute dans la valorisation des territoires.
Les suppléments abordent également la sécurité routière, la mobilité partagée, la biodiversité et l’adaptation des infrastructures au changement climatique, illustrant la diversité des enjeux auxquels les territoires sont aujourd’hui confrontés.
Nous œuvrons à transformer les mobilités aux côtés des territoires. Cela fait plusieurs années que VINCI Autoroutes s’est engagé dans cette démarche, au service de la stratégie nationale bas carbone portée par la France et l’Europe, et nous commençons à en percevoir les effets tangibles.