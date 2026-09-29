Découvrez le supplément de Nice-Matin en partenariat avec VINCI Autoroutes

Transformation des mobilités, déploiements de bornes de recharges électriques sur les aires de services et de repos, pôles multimodaux ou encore parkings de covoiturage, le supplément est l’occasion d’aborder les solutions développées par VINCI Autoroutes. Il donne aussi la parole aux différents acteurs qui contribuent, chacun dans leur domaine, à faire évoluer les mobilités.



Ainsi, Josée Massi, maire de Toulon et présidente de Toulon Provence Méditerranée, partage son retour d’expérience sur le pôle d’échanges multimodal de Sainte-Musse. Sandrine Henry, déléguée générale de l’AVEM, apporte son regard sur l’essor de la mobilité électrique, tandis que Guillaume Decard, président de Var Tourisme, évoque le rôle de l’autoroute dans la valorisation des territoires.



Les suppléments abordent également la sécurité routière, la mobilité partagée, la biodiversité et l’adaptation des infrastructures au changement climatique, illustrant la diversité des enjeux auxquels les territoires sont aujourd’hui confrontés.