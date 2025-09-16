Alors que plus de 85 % des conducteurs sont seuls à bord de leur véhicule aux heures de pointe selon le Baromètre de l’autosolisme 2024, VINCI Autoroutes agit pour encourager les mobilités partagées. Nous développons depuis plus de 15 ans un réseau de parkings de covoiturage gratuits aux abords de ses échangeurs : 59 parkings sont déjà en service, représentant plus de 5000 places, et une vingtaine d’autres sont en projet. Tout près de l’autoroute A10 dans les Yvelines, le parc multimodal de Longvilliers illustre cette ambition. Il propose 255 places de stationnement, des bornes de recharge électrique, un abri vélo, et surtout une connexion directe avec les lignes de cars express vers la gare RER de Massy. Une voie réservée sur l’autoroute permet aux cars de rejoindre la métropole parisienne en moins de 30 minutes, offrant une alternative rapide, économique et bas carbone à la voiture individuelle.