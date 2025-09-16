Environnement, Aménagements
Semaine européenne de la mobilité : VINCI Autoroutes accélère le partage des mobilités
À l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité du 16 au 22 septembre 2025, tour d’horizon des solutions mises en œuvre par VINCI Autoroutes pour favoriser une mobilité plus accessible, durable et partagée. Covoiturage, pôles multimodaux, électromobilité… Autant de leviers qui répondent aux enjeux de la transition écologique et vous permettent, au quotidien, de bien voyager.
Covoiturage et intermodalité : des solutions concrètes pour réduire l’autosolisme
Alors que plus de 85 % des conducteurs sont seuls à bord de leur véhicule aux heures de pointe selon le Baromètre de l’autosolisme 2024, VINCI Autoroutes agit pour encourager les mobilités partagées. Nous développons depuis plus de 15 ans un réseau de parkings de covoiturage gratuits aux abords de ses échangeurs : 59 parkings sont déjà en service, représentant plus de 5000 places, et une vingtaine d’autres sont en projet. Tout près de l’autoroute A10 dans les Yvelines, le parc multimodal de Longvilliers illustre cette ambition. Il propose 255 places de stationnement, des bornes de recharge électrique, un abri vélo, et surtout une connexion directe avec les lignes de cars express vers la gare RER de Massy. Une voie réservée sur l’autoroute permet aux cars de rejoindre la métropole parisienne en moins de 30 minutes, offrant une alternative rapide, économique et bas carbone à la voiture individuelle.
Électromobilité : un réseau 100 % équipé pour les trajets longue distance
VINCI Autoroutes a fait de l’électrification de son réseau une priorité. Depuis 2023, 100 % des aires de services sont équipées de bornes de recharge rapide, avec plus de 2 200 points de recharge (au 20 mai 2025). Au cours de cette année, près de 2 millions de recharges ont été effectuées sur notre réseau, preuve de l’essor de la mobilité électrique sur autoroute. Nous allons plus loin en installant des bornes sur les aires de repos, les parkings de covoiturage et les haltes de péage, pour densifier le maillage. Autre nouveauté, l’expérimentation de la recharge dynamique par induction pour les poids lourds sur l’autoroute A10, une première mondiale qui pourrait transformer le fret routier longue distance.
Des infrastructures pensées pour tous les usagers
VINCI Autoroutes conçoit ses infrastructures pour qu’elles soient accessibles à tous, quels que soient les profils ou les usages. Sur les aires de services et de repos, des aménagements pour les personnes à mobilité réduite (PMR) sont systématiquement intégrés : sanitaires adaptés, cheminements sécurisés, signalétique claire… Nous développons par ailleurs des services connectés pour faciliter vos trajets : le pass Ulys Electric, par exemple, permet de payer la recharge, le télépéage et le stationnement avec un seul compte. Enfin, des projets innovants comme Trapèze, qui vise à tester des lignes de covoiturage synchronisées avec les transports collectifs, préfigurent une autoroute encore plus connectée pour faciliter vos trajets du quotidien ou plus occasionnels.
L’exemple de la transformation de l’A57 à Toulon
Les nouveaux aménagements de l’A57 achevés le 6 juin 2025 permettent notamment de favoriser le développement des transports collectifs et de la multimodalité, offrant ainsi des alternatives à la voiture individuelle. Ainsi, des arrêts de bus ont été installés sur l’autoroute, connectés avec une halte ferroviaire SNCF puis, à terme, à un pôle d’échanges multimodal de la Métropole. Les échangeurs ont été réaménagés pour accueillir les modes doux et les ponts ont été élargis en intégrant systématiquement des voies cyclables et piétonnes.