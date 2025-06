5. Un chantier au service de l’emploi local et de l’insertion

Les entreprises travaillant sur le chantier se sont engagées dans une démarche de promotion de l’emploi local et de lutte contre l’exclusion. Une convention pour l'emploi et l'insertion signée en 2020 avec les acteurs locaux a permis à des publics éloignés de l'emploi de bénéficier du chantier. Plus de 150 000 heures ont ainsi été enregistrées au titre de l’insertion professionnelle, soit plus du double de l’engagement initial. Au pic de l'activité, le chantier de l’élargissement de l’A57 a mobilisé plus de 550 personnes.