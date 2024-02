Votre pause gourmande chez PAUL sera aussi… responsable ! L’enseigne utilise des farines 100% françaises pour ses pains et est signataire, depuis plusieurs années, du Plan National Nutrition Santé. PAUL s’engage également contre le gaspillage alimentaire à travers l’application Too good to go. Lors de votre trajet sur autoroute, profitez d’un panier à prix réduit auprès de plusieurs enseignes présentes sur notre réseau. La célèbre marque beige sur fond noir n’utilise pas d’huile de palme dans ses produits et limite l’usage des packagings au strict nécessaire, en favorisant « une conception issue de ressources durables et compatibles avec un recyclage en fin de vie ». Des engagements qui vous inciteront à choisir PAUL lors de votre prochaine pause sur l’autoroute !



Source : PAUL