Jet de déchets en période estivale : découvrez l’enquête de la Fondation VINCI Autoroutes

A la veille du grand chassé-croisé de l’été, la Fondation VINCI Autoroutes publie les résultats de son enquête estivale annuelle sur la façon dont les Français gèrent leurs déchets sur la route des vacances. Si la conscience écologique reste à bord, les déchets, eux, passent encore par la fenêtre ! Alors que 85% des personnes interrogées affirment être préoccupées par les problématiques liées à l’environnement, près d’1 personne sur 4 avoue encore jeter ses déchets par la fenêtre de sa voiture sur l’autoroute.

Largement ancré dans les habitudes du quotidien, le tri des déchets ne résiste pas, quant à lui, au départ au départ en vacances. Alors que 92% des Français trient leurs déchets tous les jours, ils ne sont que 87% à le faire sur leur lieu de séjour et 81% sur les aires d’autoroute.