Environnement
Jet de déchets en période estivale : découvrez l’enquête de la Fondation VINCI Autoroutes
La Fondation VINCI Autoroutes publie sa 12e enquête annuelle sur la façon dont les Français gèrent leurs déchets sur la route des vacances. Un quart des Français jettent encore leurs déchets par la fenêtre de leur voiture sur l’autoroute. Dans cette période de risques incendies élevés, près d’un fumeur sur 5 jette encore son mégot par la fenêtre de sa voiture.
Près d’1 personne sur 4 jette toujours des déchets par la fenêtre de sa voiture sur l’autoroute
A la veille du grand chassé-croisé de l’été, la Fondation VINCI Autoroutes publie les résultats de son enquête estivale annuelle sur la façon dont les Français gèrent leurs déchets sur la route des vacances. Si la conscience écologique reste à bord, les déchets, eux, passent encore par la fenêtre ! Alors que 85% des personnes interrogées affirment être préoccupées par les problématiques liées à l’environnement, près d’1 personne sur 4 avoue encore jeter ses déchets par la fenêtre de sa voiture sur l’autoroute.
Largement ancré dans les habitudes du quotidien, le tri des déchets ne résiste pas, quant à lui, au départ au départ en vacances. Alors que 92% des Français trient leurs déchets tous les jours, ils ne sont que 87% à le faire sur leur lieu de séjour et 81% sur les aires d’autoroute.
Alors que le pays est confronté à une situation dramatique et sans précédent sur le front des incendies, l’enquête révèle une réelle prise de conscience concernant les jets de mégots :
- 83% des Français estiment que le jet de mégot par la fenêtre d’un véhicule a toujours ou le plus souvent des conséquences graves, un chiffre en hausse de 3 points sur un an.
- Ils sont 87% à considérer qu’il présente un risque majeur de déclencher un incendie, tandis que 80% évoquent la pollution des sols et 71% les atteintes à la biodiversité.
- Par ailleurs, certains comportements à risque persistent : 17% des fumeurs reconnaissent encore jeter leur mégot par la fenêtre et parmi eux, plus d’un tiers ne considère pas cela comme dangereux.
Pour découvrir l’intégralité de l’enquête sur les Français et leur gestion des déchets sur la route des vacances, rendez-vous sur le site de la Fondation VINCI Autoroutes.