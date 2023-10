Dans le cadre de notre programme de rénovation des chaussées visant à améliorer votre confort et renforcer votre sécurité sur l’autoroute A10, le chantier d’entretien situé entre les sorties Sainte-Maure-de-Touraine (n°25) et Futuroscope (n°28) vient de débuter.



Ce chantier mobilisera 60 compagnons jours et nuits, et prévoit des opérations de rénovation des chaussées de l'A10 sur plusieurs kilomètres. Elles se prolongeront ensuite en plusieurs étapes jusqu'en 2027, sur la totalité des 70 kilomètres situés entre Sainte-Maure de Touraine (n°25) et Poitiers sud (n°30).



En quoi consistent les travaux ?

Les travaux de renforcement structurel de la voie de droite se dérouleront en plusieurs étapes :

Rabotage et suppression des barrettes sonores.

et suppression des barrettes sonores. Rabotage de la voie de droite sur une épaisseur de 20 cm et une largeur de 3,80 m.

de la voie de droite sur une épaisseur de 20 cm et une largeur de 3,80 m. Réfection de la couche de base/liaison de la voie de droite en grave bitume sur une épaisseur de 15 cm.

de la couche de base/liaison de la voie de droite en grave bitume sur une épaisseur de 15 cm. Réfection de la couche de roulement de la voie de droite sur 5 cm.



Ce chantier, qui sera réalisé de jour et de nuit, pourra engendrer une gêne occasionnelle notamment aux heures des déplacements pour les trajets domicile-travail. La zone de chantier étant par ailleurs située au niveau de certaines aires de repos ou de l'échangeur de Châtellerault sud (n°27), des fermetures temporaires sont prévues selon le calendrier ci-dessous :

Du dimanche 8 octobre à 18h au vendredi 13 octobre 2023 à 6h, fermeture de l'aire de Maillé, en direction de Poitiers.

Du dimanche 16 octobre à 18h au vendredi 20 octobre 2023 à 6h, puis du lundi 23 octobre à 18h au vendredi 27 octobre 2023 à 6h, fermeture de l'aire des Meuniers, en direction de Poitiers.

Du mardi 24 octobre à 7h au vendredi 27 octobre 2023 à 6h, fermeture du diffuseur de Châtellerault sud, en direction de Poitiers.

Du mardi 28 novembre à 7h au vendredi ter décembre 2023 à 6h, fermeture du diffuseur de Châtellerault sud, en direction de Tours.

Un chantier décarboné

Les travaux d’entretien de l’autoroute A10 regroupent un ensemble d'actions en faveur de la décarbonation faisant partie de notre politique Ambition environnement 2030. Celles-ci visent notamment à limiter les émissions de CO2 sur nos chantiers.



C'est dans cet esprit que la centrale à enrobé mobile fonctionnant au gaz sera installée au niveau de l'échangeur de Châtellerault nord, au plus près du chantier ; ou encore que la température de fabrication des enrobés sera réduite. Pour réaliser ces travaux, 45 000 tonnes d'enrobés seront nécessaires dont 50 % au minimum seront fabriquées à partir d'agrégats d'enrobés recyclés. Les agrégats rabotés sur cette opération seront ainsi réintroduits dans les enrobés neufs.



