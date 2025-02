Le projet « Charge as you drive » consiste à installer des bobines émettrices sous la chaussée. Celles-ci émettront un champ électromagnétique. Sous les poids lourds électriques (cible principale de l’expérimentation), des bobines réceptrices capteront ce champ électromagnétique et le transformeront en électricité pour alimenter le moteur et recharger les batteries en même temps. Le but est de réduire la taille et le poids des batteries installées dans les véhicules. A la clef : plus d’autonomie et des temps de recharge plus courts, mais aussi un moindre coût à l’achat de ces véhicules.