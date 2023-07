Inauguration de l’élargissement de l’A61

L’élargissement de l’autoroute A61 a été inauguré mercredi 12 juillet 2023. Partie intégrante de l’autoroute des deux mers, l’autoroute A61 s’étend entre Toulouse et Narbonne, traversant ainsi toute la région Occitanie. Reliant le sud-ouest de la France à la côte méditerranéenne, c’est un maillon essentiel de la mobilité, un axe touristique permettant l’accès à la Méditerranée mais aussi la desserte périurbaine pour les déplacements domicile-travail. L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A61 vise à améliorer les conditions de circulation en termes de fluidité, de sécurité, mais aussi d’échanges avec le réseau secondaire. Face à la croissance démographique, les sections de l’A61 situées à proximité de Narbonne et Toulouse n’étaient plus en mesure de répondre de façon optimale aux besoins de mobilité des habitants et des travailleurs.

La création d’une nouvelle voie de circulation concerne deux sections : la section de Villefranche sur 14 km, entre la bifurcation A61/A66 et les aires de services de Port-Lauragais, en Haute-Garonne ; et la section de Lézignan sur 20 km entre l’échangeur de Lézignan-Corbières (n°25) et la bifurcation A61/A9, dans l’Aude. Cette 3e voie permettra, à terme, une répartition plus efficace du trafic pendant les périodes de fortes affluences, un meilleur confort de conduite et une meilleure cohabitation entre les voitures et les poids lourds. Une voie de circulation supplémentaire, c’est aussi une autoroute plus sûre ! Les pics de trafic sur l’A61 génèrent des congestions parfois conséquentes. La circulation en accordéon qui peut en découler est une cause à la fois d’insécurité et d’inconfort. Cet aménagement permettra une plus grande sécurité pour les conducteurs, mais aussi pour le personnel VINCI Autoroutes qui intervient au quotidien sur l’A61.