C’est une opération spectaculaire qui vient de se dérouler non loin de l’autoroute A11 à Nantes ! La démolition, dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 avril 2022, du pont de la route de La Chapelle. Une trentaine de personnes ont été mobilisées lors de cet événement exceptionnel. Pas moins de 5 pelles mécaniques de 50 tonnes munies de puissantes croqueuses ont été déployées pour démolir l’ouvrage par « grignotage ». Un lit de sable de 80 cm d’épaisseur a été mis en place sous le pont afin de protéger la chaussée de l’autoroute des chocs liés aux chutes de matériaux. 2 300 tonnes de sable et de matériaux issus de la démolition ont été stockées provisoirement sur la zone de chantier. Les gravats et le sable ont ensuite été acheminés jusqu’à un dépôt situé à Saint-Herblain pour y être triés et stockés. Les gravats en béton seront ensuite concassés pour être réutilisés sur d’autre chantiers de la métropole nantaise, notamment pour la réalisation de trottoirs.