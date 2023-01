Situé sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance, entre Pertuis et Manosque, l’échangeur de Cadarache (n°17) dessert 2 grands sites de la région : le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique et aux énergies alternatives) et le centre de recherches sur la fusion électrogène ITER. Un bassin d’emploi particulièrement dense occasionnant un trafic important aux heures de pointe. De longues files d’attente sont en effet régulièrement observées au niveau des bretelles de sortie de l’autoroute dans les 2 sens de circulation, ainsi que sur la RD 952.

Allongement du temps de trajet, dégradation des conditions de circulation… Avec en moyenne 12 000 véhicules circulant chaque jour, l’échangeur était devenu difficile d’accès. Face à ce constat, VINCI Autoroutes, le Département des Bouches-du-Rhône et la Région Sud, ont décidé, dès 2019, d’engager des travaux dans cette zone.

Après les différentes phases d’études et de concertation, les aménagements ont pu démarrer fin novembre 2022. Un chantier qui s’articule autour de 3 grands axes, avec pour objectif d’améliorer les conditions de circulation dans le secteur de Saint-Paul-lès-Durance d’ici 2024 :

La construction d’une cinquième voie de sortie de péage visant à fluidifier la circulation à la sortie de l’autoroute A51 ;

visant à fluidifier la circulation à la sortie de l’autoroute A51 ; La création d’un accès direct entre la sortie de la gare de péage et la RD 952 , pour rejoindre la Porte de la Cité ou l’Ouest du secteur, via un pont franchissant le canal EDF ;

, pour rejoindre la Porte de la Cité ou l’Ouest du secteur, via un pont franchissant le canal EDF ; La création d’un giratoire sur la RD 952 en lieu et place de l’actuel carrefour pour faciliter le trafic.

Afin d’intégrer au mieux ces travaux dans leur environnement, des aménagements sont planifiés. Une démarche qui s’inscrit pleinement dans le plan Ambition environnement 2030 de VINCI Autoroutes.