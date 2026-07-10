Aménagements
Fin des travaux de rénovation des chaussées entre Lannemezan et Saint-Gaudens sur l’A64
Dans le cadre de son programme d’entretien et de maintenance, VINCI Autoroutes a réalisé, du 30 mars au 27 juin 2026, la rénovation des chaussées entre Lannemezan et Saint-Gaudens sur l’autoroute A64. Ces travaux ont permis de rénover une section de 38 km de chaussées, soit 19 km par sens sur l’A64, y compris les chaussées des 4 échangeurs présents sur cette section. Cette opération a représenté un investissement de 7,9 millions d’euros, entièrement financé par VINCI Autoroutes. Ces travaux ont permis de garantir la sécurité et le confort des usagers en préservant les qualités d’adhérence de la chaussée.
Une mobilisation humaine en faveur de l’insertion professionnelle
En moyenne, 150 personnes ont été mobilisées chaque jour sur le chantier. Fidèle à notre engagement en faveur de l’insertion professionnelle, nos équipes ont intégré une clause spécifique dans le marché afin de favoriser l’emploi de personnes éloignées du monde du travail. Ainsi, plus de 4 770 heures d’insertion professionnelle ont ainsi été réalisées durant les trois mois de travaux, soit plus de 180% des heures prévues sur le chantier, offrant à des femmes et des hommes l’opportunité de renouer avec le monde du travail tout en développant leurs compétences, et en accédant à des formations.
Décarbonner nos chantiers, une priorité
Sur l’opération de rénovation des chaussées de l’A64, des actions concrètes ont été déployées en réponse aux trois grands engagements de VINCI Autoroutes : réduire les émissions de CO2, favoriser l’économie circulaire et préserver la ressource en eau. L’ensemble des acteurs du chantier a ainsi œuvré pour réduire l’impact environnemental de l’opération, avec pour objectif une réduction de 50% des émissions de CO2 sur le chantier. Ainsi, l’opération intègre dans sa réalisation un ensemble d’actions en faveur de la décarbonation :
Des énergies plus vertueuses
Les énergies fossiles ont été remplacées par des énergies plus vertes, c’est-à-dire moins émettrices de carbone. Ainsi, la centrale d’enrobé a fonctionné au Dertal, un carburant biosourcé permettant de réduire les émissions de CO₂. Les véhicules de chantier ont également été alimentés en biocarburants et une partie de la flotte comprenait des camions électriques.
100 % des agrégats recyclés
Pour favoriser l’économie circulaire, l’intégralité des agrégats issus du rabotage de l’ancienne chaussée a été recyclée dans le nouvel enrobé. Cette démarche a permis de limiter le transport de granulats neufs et de réduire les transports circulant sur le chantier.
Une gestion raisonnée de l’eau
Afin de préserver la ressource en eau, les eaux utilisées par les balayeuses et les raboteuses ont été récupérées puis traitées grâce à un bassin de décantation installé sur le chantier. Une fois traitées, elles ont été réutilisées pour l’arrosage des pistes sur la plateforme, contribuant ainsi à une consommation d’eau maîtrisée tout au long des travaux.