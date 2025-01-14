A7 Echangeur Drômardeche - Le projet est déclaré d'utilité publique

Suite à l’avis favorable rendu par la commission d’enquête à l’issue de l’enquête publique menée du 6 septembre au 7 octobre 2024, le Préfet de la Drôme a, par arrêté signé le 7 janvier 2025, déclaré d’utilité publique le projet de création de deux demi-échangeurs sur l’autoroute A7 au niveau des communes de Saint-Rambert-d’Albon, Albon et Saint-Barthélemy-de-Vals.

Ce nouvel échangeur offrira un accès plus rapide et sécurisé à l’autoroute A7 en intégrant de nouvelles connexions avec le territoire, favorisant ainsi le développement économique et touristique,

tout en améliorant les conditions de circulation sur la route nationale n°7 et les échangeurs autoroutiers existants de Chanas et de Tain l’Hermitage.

Cette décision ouvre la voie à la bonne poursuite de l’opération dont la mise en service est prévue d’ici le deuxième semestre 2027.