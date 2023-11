Financé en grande partie par VINCI Autoroutes (75%) et les collectivités locales (25%), le projet d’aménagement de la Porte de Gesvres consiste à doubler les liaisons entre les périphériques nord et est à Nantes, au niveau de la Porte de Gesvres (sortie n°38), au bout de l’autoroute A11. Deux viaducs ont été construits au-dessus de la Porte de Gesvres pour assurer les liaisons A11 - périphérique est, et périphérique est – périphérique nord, ainsi que des bretelles d’insertion. Un nouvel ouvrage a par ailleurs été construit au-dessus du périphérique nord pour accueillir la circulation de la route de La Chapelle-sur-Erdre. Vous empruntez ce secteur dans le cadre de vos trajets du quotidien ? Le nouvel aménagement de la Porte de Gesvres offrira un gain de temps de parcours de 30% en moyenne, entre la Porte de Rennes et la Porte de la Chapelle. Il s’accompagnera également de la création d’une voie pour réservée pour les transports en commun et une autre destinée à favoriser les déplacements des cyclistes à La Chapelle-sur-Erdre. Les travaux, débutés en juin 2021, se poursuivront jusqu’à début 2024.



Besoin d’en savoir plus ? Rendez-vous sur le site dédié à l’aménagement de la Porte de Gesvres : www.portedegesvres.fr