D’ici à l’automne, les prochaines étapes du chantier comprendront des travaux de chaussées, d’équipements et de signalisation des nouvelles bretelles d’entrée et de sortie ainsi que des deux giratoires. Il est aussi prévu un parking de covoiturage de 100 places et des voies en faveur des mobilités douces. Cette phase prévoit également la finalisation des trois bassins de protection de la ressource en eau, l’installation des équipements de sécurité et de signalisation et la finalisation des aménagements paysagers aux abords du demi-échangeur. Financés par la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l’Isère, la communauté d’agglomération Vienne-Condrieu Agglomération et VINCI Autoroutes pour un montant de 21 millions d’euros, les travaux du chantier du demi-échangeur de Vienne sud sont prévus jusqu’en novembre 2025.



Pour en savoir plus : www.a7-echangeur-viennesud.fr