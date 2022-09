La 1ère phase du chantier s’est déroulée entre Six-Fours-les-Plages et Bandol entre le 14 mars et le 15 avril 2022. La 2ème phase aura lieu du 5 septembre au 14 octobre 2022* et vous concerne si vous circulez entre Carnoux-en-Provence (n°6) et La Ciotat (n°9). Afin de minimiser la gêne au trafic, ces travaux seront réalisés de nuit, entre 21h et 6h, hors week-end et jours fériés. Vous êtes amenés à emprunter cette portion durant ces horaires ? Des itinéraires de déviation seront mis en place pour vous permettre de rejoindre votre destination. Enfin pour votre sécurité et celles des entreprises et du personnel de VINCI Autoroutes intervenant sur un chantier, pensez à adopter les bons réflexes ! Réduisez votre vitesse, gardez vos distances et respectez le corridor de sécurité.