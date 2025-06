La bifurcation A7/A54 à Salon-de-Provence est opérationnelle

Plus de sécurité et un trafic plus fluide dans le secteur de Salon-de-Provence ! Depuis quelques jours, vous circulez dans une toute nouvelle configuration au niveau de la bifurcation entre les autoroutes A7 et A54. Après 18 mois de travaux, cette jonction stratégique est 100% opérationnelle. Elle a été entièrement repensée pour faciliter vos déplacements dans ce secteur clé et très emprunté. La bifurcation A7/A54 connecte en effet des axes majeurs : la vallée du Rhône, Marseille, Arles, Montpellier, Nîmes... mais aussi l’Espagne et l’Italie ! Elle constitue un maillon essentiel pour les déplacements régionaux et pour les échanges européens.



Avec plus de 40 000 véhicules qui empruntent chaque jour ces bretelles, le secteur était devenu un point de congestion important, surtout l’été ou aux heures de pointe. Grâce à ce réaménagement, entièrement financé par VINCI Autoroutes à hauteur de 29 millions d’euros, la circulation est fortement améliorée.



Les aménagements ont consisté à :

allonger de 600 mètres la voie d'insertion depuis Marseille vers Arles sur l'A7, pour un meilleur confort de conduite et une insertion plus sécurisée

repenser trois ponts : reconstruction totale du pont RD68 (avec une voie pour piétons et vélos), élargissement du pont sur la Touloubre, et refonte du tablier sud du pont sur le canal EDF.

Une bifurcation nouvelle génération pour améliorer vos déplacements du quotidien ou occasionnels, sur les autoroutes A7 et A54, dans le secteur de Salon-de-Provence !