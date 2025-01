Cette opération « coup de poing » constitue la dernière étape de ce chantier emblématique. Elle va consister à démolir complètement le tablier sud du pont existant pour le remplacer intégralement. Des travaux spectaculaires et d’une grande complexité qui nécessitent le déploiement d’une grue de 77 mètres de hauteur et d’une portée de 70 mètres capable de manipuler les éléments phares du chantier comme des charpentes métalliques pouvant atteindre 120 tonnes chacune !

Une attention particulière sera par ailleurs apportée à la durabilité et à l’innovation : 100% des matériaux issus de la démolition seront recyclés et des mesures spécifiques seront prises pour préserver la biodiversité aux abords du chantier.