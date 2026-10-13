Aménagements
Autoroute A8 à Menton : le chantier du viaduc du Careï reste mobilisé toute l’année
Alors que la rentrée marque une nouvelle séquence pour les chantiers d’infrastructure, les travaux de renforcement du viaduc du Careï, sur l’autoroute A8 à Menton, se poursuivent sans interruption depuis le printemps dernier. Une mobilisation continue des équipes qui permet aujourd’hui au chantier de franchir une nouvelle étape majeure avec l’installation des câbles de précontrainte destinés à renforcer durablement cet ouvrage stratégique situé entre Nice et la frontière italienne.
Un ouvrage emblématique de l’A8 en cours de renforcement
Mis en service en 1970, le viaduc du Careï constitue l’un des principaux ouvrages d’art de l’autoroute A8 entre Nice et la frontière italienne. Long de 520 mètres et composé de dix travées, il atteint une hauteur de 70 mètres au niveau de sa pile la plus élevée.
Afin de garantir la pérennité de cette infrastructure essentielle à la circulation sur l’axe méditerranéen, VINCI Autoroutes mène depuis le printemps dernier un important programme de renforcement du viaduc. Les travaux concernent le tablier nord de l’ouvrage, dans le sens Aix-en-Provence.
Un été sous le signe de la continuité des travaux
Loin de ralentir pendant la période estivale, le chantier est resté pleinement actif. Après plusieurs mois consacrés aux opérations préparatoires, au ferraillage et au bétonnage des massifs d’ancrage, les équipes ont pu engager une phase particulièrement technique du projet.
Cette nouvelle étape consiste à installer les câbles de précontrainte additionnelle qui permettront d’augmenter durablement les capacités de résistance de la structure. Placés à l’intérieur de l’ouvrage, ces câbles en acier sont fixés à leurs extrémités dans des massifs spécifiques et guidés tout au long de leur parcours par des déviateurs.
Cap sur la mise en tension des câbles
L’installation des câbles prépare désormais l’une des opérations les plus importantes du chantier : leur mise en tension, programmée en novembre prochain. Cette intervention jouera un rôle déterminant dans le processus de renforcement du viaduc et marquera une avancée significative dans le calendrier des travaux.
Les prochaines étapes du chantier
Une fois cette phase achevée, les équipes poursuivront les opérations de modernisation de l’ouvrage avec plusieurs interventions structurantes :
- le remplacement des appareils d’appui ;
- la réfection du joint de chaussée ;
- la réalisation d’essais de chargement.
Ces tests permettront notamment de vérifier le comportement du viaduc après les travaux et de confirmer l’efficacité des renforcements réalisés.