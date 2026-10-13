Autoroute A8 à Menton : le chantier du viaduc du Careï reste mobilisé toute l’année

Une fois cette phase achevée, les équipes poursuivront les opérations de modernisation de l’ouvrage avec plusieurs interventions structurantes :

le remplacement des appareils d’appui ;

la réfection du joint de chaussée ;

la réalisation d’essais de chargement.

Ces tests permettront notamment de vérifier le comportement du viaduc après les travaux et de confirmer l’efficacité des renforcements réalisés.