Autoroute A8 : chantier de renforcement du viaduc du Careï à Menton

Mis en service en 1970, le viaduc du Careï - d'une longueur de 520m et constitué de 10 travées - permet le franchissement de la vallée du Car& à l'entrée de Menton, dans une zone de relief particulièrement escarpée avant la frontière italienne. Construit dans le cadre du grand programme autoroutier des années 1960-1970, il appartient à un ensemble de 19 viaducs réalisés sous forme de caisson et en béton précontraint répartis entre Nice et la frontière italienne. Le suivi de ces ouvrages d'art s'inscrit dans la politique de maintenance du patrimoine que VINCI Autoroutes met en oeuvre afin de garantir la pérennité, et le bon niveau de service des infrastructures autoroutières.



Les travaux de renforcement concernent uniquement le tablier nord du viaduc, en direction d'Aix-en-Provence.



Le renforcement du tablier sera assuré par précontrainte additionnelle, accompagné du changement des appareils d'appui et de la réfection du joint de chaussée. Ces travaux sont similaires à ceux réalisés en 2018 sur le tablier sud, en direction de l'Italie.