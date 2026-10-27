A81 : lancement des travaux du Parc & Échangeur Grand Ouest

Une centaine de personnes s’est réunie sur le chantier démarré à l’été 2026 autour de Nadège Baptista, préfète de la Mayenne, Eric Grelier, conseiller régional Pays de la Loire, Olivier Richefou, président du Conseil départemental de la Mayenne, Florian Bercault, président de Laval Agglomération, Jean-René Ladurée, maire d’Argentré, Gabriel Lacombe, directeur de la maîtrise d’ouvrage VINCI Autoroutes réseau Cofiroute et de nombreux élus et partenaires économiques. Ils ont salué l’avancée de ce projet initié de longue date en soulignant la volonté de réindustrialiser localement des activités dont la production se trouve aujourd’hui hors du continent européen. Pour permettre l’accessibilité du parc d’activités, le futur échangeur autoroutier – partie intégrante du projet – est un maillon essentiel de succès grâce à sa situation géographique entre la région parisienne et la Bretagne et son accès direct à l’autoroute A81. Cet événement fut aussi l’occasion de lancer la commercialisation des espaces du Parc Grand Ouest pour les entreprises souhaitant s’implanter sur le futur parc.