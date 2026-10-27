Aménagements
A81 : lancement des travaux du Parc & Échangeur Grand Ouest
Le 13 octobre 2026, Laval Agglomération, le département de la Mayenne et VINCI Autoroutes ont officialisé le lancement des travaux du Parc & Échangeur Grand Ouest, projet de parc d’activités desservi par un nouvel échangeur autoroutier sur l’A81.
Parc & Échangeur Grand Ouest : comment créer les conditions de la réindustrialisation
Une centaine de personnes s’est réunie sur le chantier démarré à l’été 2026 autour de Nadège Baptista, préfète de la Mayenne, Eric Grelier, conseiller régional Pays de la Loire, Olivier Richefou, président du Conseil départemental de la Mayenne, Florian Bercault, président de Laval Agglomération, Jean-René Ladurée, maire d’Argentré, Gabriel Lacombe, directeur de la maîtrise d’ouvrage VINCI Autoroutes réseau Cofiroute et de nombreux élus et partenaires économiques. Ils ont salué l’avancée de ce projet initié de longue date en soulignant la volonté de réindustrialiser localement des activités dont la production se trouve aujourd’hui hors du continent européen. Pour permettre l’accessibilité du parc d’activités, le futur échangeur autoroutier – partie intégrante du projet – est un maillon essentiel de succès grâce à sa situation géographique entre la région parisienne et la Bretagne et son accès direct à l’autoroute A81. Cet événement fut aussi l’occasion de lancer la commercialisation des espaces du Parc Grand Ouest pour les entreprises souhaitant s’implanter sur le futur parc.
L’échangeur Parc Grand Ouest : un 3e échangeur pour l’agglomération lavalloise
Au-delà de l’accessibilité au Parc Grand Ouest, Gabriel Lacombe a rappelé la vocation de ce futur échangeur qui dotera l’agglomération d’une troisième voie d’accès à l’autoroute A81. Les trajets domicile-travail s’en trouveront fluidifiés pour l’est de l’agglomération. En tant que partenaire des territoires traversés par les autoroutes de son réseau, VINCI Autoroutes s’engage plus globalement dans la décarbonation des mobilités du quotidien et encourage de nouveaux usages de la route. Ainsi, un parking de covoiturage et une passerelle modes actifs (réservées aux mobilités douces) sont à l’étude et permettront d’inscrire l’échangeur Parc Grand Ouest dans une logique de transformation durable des mobilités.