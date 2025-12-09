A7 : Le nouveau demi-échangeur de Vienne Sud est en service

Le demi-échangeur de Vienne sud ne se limite pas à la route ! 1200 mètres de cheminements piétons et cyclables ont été aménagés, tout comme 220 mètres d’écrans acoustiques, ainsi qu’un merlon paysager. Autant d’aménagements qui améliorent le confort des riverains et encouragent des modes de déplacement plus respectueux de l’environnement. Trois bassins protègent la ressource en eau, tandis qu’un programme de plantation de 365 arbres et 3 380 arbustes issus de la filière « Végétal Local » assure une insertion paysagère harmonieuse. Des mares écologiques et des gîtes pour la petite faune complètent ces mesures.