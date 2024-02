C’est une opération de grande ampleur qui s’est déroulée dans la soirée du samedi 10 février à Saint-Paul-lès-Durance, dans les Bouches-du-Rhône. Une charpente métallique de 430 tonnes a été posée sur ses appuis définitifs au niveau de l’échangeur de Cadarache (n°17), sur l’A51. Un ouvrage exceptionnel destiné au nouveau pont enjambant le canal de Provence, reliant la sortie n°17 à la RD 952, et permettant d’accéder au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). Deux grues de 650 et 750 tonnes ont été mobilisées pour cette manœuvre spectaculaire. Durant plusieurs heures, la charpente a été descendue centimètre par centimètre. Une opération très délicate réalisée, en prime, dans des conditions météo difficiles !