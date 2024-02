En région parisienne

Le trafic sera chargé au passage à la barrière de Saint-Arnoult-en-Yvelines, dans le sens des départs, vendredi 23 février en fin d'après-midi et début de soirée et samedi 24 février dans la matinée et jusque midi. Dimanche 25 février, dans le sens des retours, la circulation sera soutenue en fin d'après-midi et jusqu'en début de soirée.



En vallée du Rhône

Sur l'autoroute A7, la circulation sera chargée en direction des stations des Alpes dès vendredi en fin d'après-midi et samedi dans la matinée jusque dans l'après-midi. Dans le sens des retours, le trafic sera dense dimanche en début de soirée.



Sur l'autoroute A9

Le trafic sera particulièrement chargé vendredi en fin d'après-midi entre Nîmes et Montpellier dans les deux sens de circulation. Il en sera de même samedi, dès le début de l'après-midi, en direction de Montpellier.



Une circulation plus dense est également attendue vendredi soir et samedi matin dans le sens des départs aux abords des grandes agglomérations de Bordeaux, Toulouse et Aix-en-Provence.