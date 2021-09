Vous l’avez constaté si vous avez emprunté l’A10 au nord d’Orléans dans la nuit du jeudi 11 mars au vendredi 12 mars. L’autoroute a été fermée à la circulation et des déviations ont été mises en place. La raison ? Une opération spectaculaire menée dans ce secteur, au cours de laquelle une gigantesque structure de métal a traversé l’autoroute. Cet événement assez rare a consisté à lancer l’installation de la charpente du futur ouvrage « saut-de-mouton ». Un aménagement qui entre dans le cadre des travaux d’élargissement de l’autoroute A10 dans le Loiret.



Un pont « saut-de-mouton » qui enjambe l’autoroute

Le saviez-vous ? Ce type d’ouvrage appelé « saut-de-mouton » est destiné à enjamber les autoroutes A10 et A71. Long de 122 mètres et large 9 mètres, cette structure colossale accueillera la future bretelle qui vous permettra, en provenance de Vierzon, d’entrer sur l’autoroute A10 en direction de Tours. Quel en est l’objectif ? Vous permettre de circuler en toute sécurité dans ce secteur, en évitant les changements de voies sur de courtes distances. Cet aménagement s’inscrit dans le cadre du chantier plus global de création d’une voie supplémentaire de circulation sur l’autoroute A10, entre les bifurcations avec les autoroutes A71 et A19.



L’objectif ? Fluidifier le trafic dans le secteur d’Orléans

L’aménagement du futur ouvrage « saut-de-mouton » avance à grand pas ! Les appuis de la structure constitués d’une pile centrale et de deux culées sont déjà construits. C’est maintenant au tour de la charpente métallique d’être installée. Lors de cette première phase de lançage, une structure de plus de 200 tonnes, composée de 6 caissons de 56 mètres a franchi les 6 voies de l’autoroute A10 et une partie des voies de la bretelle Vierzon/Paris de l’autoroute A71. Ils consistent à pousser au fur et à mesure la charpente depuis la culée sur la pile du futur pont, nécessitent une grande précision et un savoir-faire unique ! Ils visent – à terme - à fluidifier et à sécuriser le trafic, pour vous qui êtes amenés à emprunter régulièrement l’autoroute dans le secteur d’Orléans. La première phase de cette opération de lançage sera finalisée la semaine prochaine.