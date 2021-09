Vous habitez au nord d’Orléans et prenez l’autoroute tous les jours ? La route des vacances vous conduit souvent à emprunter cet axe ? Ce nouvel aménagement aura pour but d’améliorer et de sécuriser vos trajets. La future bretelle vous permettra d’accéder à l’autoroute A10, si vous roulez en provenance de Bourges ou depuis l’échangeur d’Orléans Centre, en direction de Tours.



Plus généralement, les travaux, débutés en novembre 2018 portent sur l’élargissement à 2 fois 4 voies de 16 kilomètres d’autoroute situés entre les jonctions avec l’A19 et l’A71. Ils ont pour objectif de fluidifier le trafic sur ce maillon important de l’autoroute A10 emprunté chaque jour par 64 000 véhicules ! Ces travaux spectaculaires mobiliseront pas moins de 250 personnes en moyenne jusqu’en 2025. Avec ce second lançage réussi, une nouvelle étape importante est franchie dans l’aménagement de l’autoroute A10 au nord d’Orléans !