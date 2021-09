C’est un aménagement sur l’autoroute qui va améliorer vos déplacements du quotidien ! Vous habitez entre La Ferté-Bernard et Le Mans, dans la Sarthe ? Le nouvel échangeur de l’Huisne sartoise (sortie Connerré n°6) a été mis en service lundi 26 avril 2021 à 11h. Situé entre les sorties La Ferté Bernard (n°5) et Le Mans nord (n°7) sur l’autoroute A11, ce nouvel échangeur se trouve non loin des communes de La Chapelle-Saint-Rémy, Beillé et Connerré. Il vous permettra désormais d’accéder plus facilement à l’autoroute si vous habitez dans ce secteur.



Un nouveau point d’échange entre l’autoroute A11 et les communes aux alentours

Après 16 ans de concertation et 20 mois de travaux, le nouvel échangeur de l’Huisne sarthoise voit enfin le jour. 41 kilomètres séparent actuellement les échangeurs de La Ferté-Bernard et du Mans nord sur l’A11. Accéder à l’autoroute est par conséquent plus ou moins facile, selon l’endroit où vous vivez. Implanté à mi-parcours, l’échangeur de l’Huisne sarthoise vous offre désormais une nouvelle « porte » pour entrer ou sortir de l’autoroute ! Ce nouvel aménagement a pour but d’améliorer la desserte du territoire, tout en favorisant vos déplacements.

Saviez-vous que l’autoroute A11 entre Paris et Nantes était emprunté chaque jour par 37 000 véhicules ? La majorité du trafic concerne des trajets de transit ou des déplacements du quotidien.

L’ouverture du nouvel échangeur de l’Huisne sarthoise aura aussi des effets sur le réseau secondaire. Il va permettre, par exemple, de délester le trafic de la Route départementale 323, améliorant par là même la qualité de vie des riverains vivant non loin de là. Un trafic routier qui emprunte l’autoroute, c’est moins d’engorgement dans les traversées urbaines. Mais aussi plus de sécurité ! Il y a, en effet, 5 fois moins d’accidents sur autoroute que sur les routes nationales et départementales.



Pour le développement de l’économie locale, ce nouvel échangeur est aussi une chance. Faciliter vos déplacements du quotidien, c’est également créer les conditions du développement des entreprises et de l’attractivité du territoire. En cofinançant, aux côtés de la Région des Pays de la Loire et du Département de la Sarthe, une telle infrastructure, nous contribuons à désenclaver et à mieux connecter entre eux les territoires, notamment en zone rurale. Grâce à cet échangeur, vous accéderez plus facilement aux zones d’activités des communautés de communes du Gesnois Bilurien et de l’Huisne sarthoise. Il desservira plus facilement des structures touristiques telles que Transvap, un train touristique situé à proximité immédiate de l’échangeur.



Un échangeur responsable qui s’inscrit dans son environnement

Toujours soucieux de préserver les milieux naturels dans le cadre de notre plan Ambition Environnement 2030, nous avons équipé ce nouvel aménagement de 2 bassins favorisant le traitement des eaux. La construction de l’échangeur a par ailleurs donné lieu à la plantation de 4,5 hectares d’espaces boisés sur la commune de Bouër et à l’implantation de 1500 mètres de haies bocagères et d’aménagements paysagers sur les communes de Connerré et de Cherré-Au. Enfin, un projet est à l’étude pour créer un parking de covoiturage à proximité de la sortie Connerré (n°6). Le barreau de liaison de la RD323 s’accompagnera quant à lui d’aménagements cyclables et de chemins piétons. Nous inventons, à vos côtés, l’autoroute de demain ! #AutorouteBasCarbone #TousMobilisés



Vous voulez en savoir plus sur le nouvel échangeur de l’Huisne sarthoise sur l’autoroute A11 ? Rendez-vous sur le site dédié au projet.