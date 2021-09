Sa statue, son chapeau et son doigt levé !

Rendre hommage à Charles Trenet, auteur-compositeur et interprète de plus de 700 chansons, c’est aussi s’arrêter sur l’aire de Narbonne-Vinassan Sud, sur l’autoroute A9. Lors de votre trajet dans le sens Béziers-Montpellier, faites une pause sur l’aire de services et découvrez tout un parcours consacré à l’enfant du pays. Inauguré en août 2017, cet espace composé de panneaux pédagogiques revient sur les grandes dates de la vie de Trenet. Vous y découvrirez les paroles de ses chansons ainsi qu’un « jardin extraordinaire » reconstitué, en hommage à la célèbre chanson. Mais l’attraction principale reste cette impressionnante statue ! Signée du couple d’artistes Pascale et Thierry Delorme, elle représenté le fou chantant le doigt levé, coiffé de son célèbre chapeau.