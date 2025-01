Politique de protection des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de votre prise en charge sont notamment :

Les données relatives à votre identification (nom, adresse, plaque d’immatriculation, numéro de téléphone, le cas échéant, n° de badge, adresse e-mail, le cas échéant situation de handicap),

L’enregistrement de la conversation téléphonique,

Les données de localisation (lieu de prise en charge),

Le cas échéant, les données des retours des enquêtes de satisfaction à l’issue du dépannage.



Les données à caractère personnel sont destinées au personnel de la Société(1) ainsi qu’aux sous-traitants auxquels elle recourt en qualité de prestataires techniques.

Les données à caractère personnel seront également destinées aux dépanneurs agréés, à l’exception de l’enregistrement de la conversation téléphonique et des retours des enquêtes de satisfaction. Les informations collectées pourront être destinées le cas échéant, aux assureurs en cas de dommages.



Les données à caractère personnel seront conservées pendant une durée de 3 mois. L’enregistrement de la conversation téléphonique sera conservé pendant une durée de 1 mois. En cas de procédure contentieuse ou judiciaire engagée, les données pourront être conservées jusqu’au terme de la procédure ou de la prescription des recours à l’encontre de la décision intervenue.



L’ensemble des destinataires des données à caractère personnel et de nos sous-traitants sont situés dans l’Union européenne et principalement en France métropolitaine. Certains sous-traitants sont situés au Royaume-Uni dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de transfert de données à caractère personnel hors de l’Union européenne.



La Société(1) prend toutes précautions utiles et prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires afin de préserver la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel qu’elle traite dans le cadre des présentes.



L’utilisateur est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, d’opposition, de limitation et à l’effacement des données à caractère personnel le concernant, et un droit de rectification sur les données inexactes ou incomplètes le concernant, en contactant le Délégué à la Protection des Données Personnelles à l’adresse dpd@vinci-autoroutes.com. L’utilisateur dispose d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.