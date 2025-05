Quel est le bilan carbone d’un véhicule électrique ?

La fabrication d’un véhicule électrique émet plus de C02 que celle d’un véhicule thermique, car la production de la batterie représente à elle seule l’équivalent CO2 de l’ensemble des composants d’un véhicule thermique.

Ce bilan s’inverse cependant très rapidement à l’usage, car un véhicule électrique n’émet pratiquement pas de CO2, à la différence d’un véhicule thermique.

A gabarit égal, un véhicule électrique a une empreinte carbone globale entre 3 et 4 fois plus faible qu’un véhicule thermique, le rendant donc beaucoup plus écologique.