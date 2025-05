Combien dure en moyenne une recharge électrique sur l’autoroute ?

Les bornes haute puissance (>150 kW ) disponibles sur l’ensemble de nos aires de services permettent de recharger jusqu’à 80% de la batterie en une durée comprise entre 20 et 30 minutes (soit le temps moyen d’une pause) en fonction du véhicule et du niveau de votre batterie au moment de la recharge.

Pour les véhicules non équipés de prise de charge ultra-rapide, des bornes rapides (50 kW) ou des bornes standard (22 kW) sont également disponibles sur l’ensemble de nos aires de services. Ces bornes permettent un complément de recharge (50 à 100 km d’autonomie) en 30 minutes.