Ethique le dispositif d'alerte interne

Les informations collectées dans le cadre du dispositif d’alerte interne sont recueillies par le référent éthique du groupe VINCI Autoroutes, en application des obligations légales prévues aux articles 6 et 17 de la Loi Sapin 2, aux fins du traitement du signalement et notamment aux fins de :

- recueillir et traiter le signalement,

- effectuer les vérifications, enquêtes et analyse nécessaires,

- définir les suites à donner au signalement,

- assurer la protection des personnes concernées,

- exercer ou défendre des droits en justice.

Les données collectées seront communiquées aux seules personnes chargées du recueil et du traitement du signalement ainsi qu’à l’autorité judiciaire le cas échéant.

Les données seront conservées pendant la durée du traitement du signalement jusqu’à la prise de décision définitive sur les suites à réserver à celle-ci.

En cas de procédure disciplinaire ou contentieuse engagée à l’encontre d’une personne mise en cause ou de l’auteur d’une alerte abusive, les données relatives au signalement seront conservées jusqu’au terme de la procédure ou de la prescription des recours à l’encontre de la décision intervenue.

Les données peuvent être conservées plus longtemps, en archivage intermédiaire, pour :

- répondre à une obligation légale (par exemple, pour répondre à des obligations comptables, sociales ou fiscales),

- à des fins probatoires dans l’optique d’un contrôle ou d’un contentieux éventuel,

- à des fins de réalisation des audits de qualité des processus de traitement des signalements.

Vous pouvez accéder aux données personnelles vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer leur votre droit à la limitation du traitement.

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement des données personnelles dans le cadre de ce dispositif, vous pouvez contacter le référent éthique à l’adresse suivante : ethique@vinci-autoroutes.com.

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL