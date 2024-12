Employeur responsable

VINCI Autoroutes mène une politique des ressources humaines inscrite dans le long terme. Nous veillons à l’accès à la formation pour tous, à toutes les étapes du parcours professionnel. C'est un facteur essentiel de l’égalité des chances en entreprise et un des piliers de notre politique de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Parcours Professionnels pour assurer l’évolution des compétences de nos salariés et de leur employabilité durable.

Pour chaque métier, un parcours de formation est construit avec un socle de formations obligatoires et complémentaires.



Dispensées à 80 % par les réseaux de formateurs internes, les formations ont concerné en particulier l’acquisition des nouvelles compétences associées aux projets structurants. En parallèle aux formations présentielles, VINCI Autoroutes a poursuivi le développement des formations en ligne, adaptées notamment aux métiers à forte mobilité.



La mobilité professionnelle qu’elle soit géographique ou fonctionnelle représente une véritable opportunité pour permettre à chacun de varier ses missions, d’évoluer vers un nouveau poste et d’élargir ses compétences. Tous les collaborateurs ont accès aux offres de mobilité proposées au sein de VINCI Autoroutes ainsi qu’au sein du groupe VINCI.



4 dispositifs permettent aux collaborateurs de découvrir d’autres métiers au sein de VINCI Autoroutes :

Vis ma vie : à la découverte d’un nouveau métier

La passerelle métier : changement de métier & formation

La diversification d’activité : missions ponctuelles ou récurrentes diversifiées

Le détachement temporaire



Le saviez-vous ?

937 salariés ont évolué vers des nouveaux métiers et ont bénéficié d’un parcours d’accompagnement au cours des 8 dernières années.