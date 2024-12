Diversité et inclusion

> Nos résultats :

Les femmes représentent 41 % de l’effectif global de l’entreprise et 37 % des managers.

Retrouvez les témoignages d'Amélia et d'Elise sur l'autoroute au féminin : https://www.youtube.com/watch?v=Q5-0woMJq8U



Index Egalité Femmes/Hommes

Pour les sociétés de VINCI Autoroutes , les index d’égalité femmes-hommes calculés pour l’année civile 2023 sont les suivants : ASF : 89 points COFIROUTE : 89 points ESCOTA : 89 points

La Loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel renforce les obligations en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes. A partir de l’année 2019, les entreprises de plus de 50 salariés doivent désormais mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en vue de les supprimer. A cet effet, un index « égalité femmes-hommes » est institué. Il est évalué annuellement et publié par l’entreprise.



L’index contient 5 indicateurs :