Pour les vacances de Noël, Toulon s'illumine et vous invite dans l'univers féérique des jouets

Pour les vacances de fin d’année, la ville de Toulon vous propose des animations pour petits et grands. Laissez-vous guider par les illuminations ! Boules XXL Place de l’équerre, sujets scintillants qui accueillent les visiteurs à la gare… Votre balade vous conduit de lumières en lumières du centre-ville aux quartiers toulonnais.

Direction ensuite Place de la Liberté où le décor du « Noël magique » vous permettra de vous évader sur près de 1 500 m² dans l’univers féérique des jouets.

Rendez-vous inévitable au pied du grand sapin place Victor Hugo : chaque début de soirée à partir de 17h45, vous pourrez assister à de merveilleuses projections lumineuses et sonores sur la façade de l’Opéra. Jusqu’au 25 décembre, tous les ¼ d’heure, un véritable conte de Noël est ainsi projeté pendant 7 minutes sur l’un des plus beaux monuments de la ville.



Envie de faire du Shopping ? Cette année, les boutiques du centre-ville se parent de décors et s’animent pour plus de magie. Ce sont ainsi près de 30 boutiques qui ont décoré leurs vitrines avec plus de 70 automates. L’occasion de faire vos achats dans les commerces locaux parmi les ours polaires, les pingouins ou encore les rennes.