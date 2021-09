Plage centrale d'Hossegor

La commune de Soorts-Hossegor est particulièrement riche en activités et événements de même qu’en patrimoine et traditions. En arpentant les rues d’Hossegor, dès le matin vous pourrez flâner sur un marché local typique de la place des Halles regroupant pas moins de 17 commerçants et découvrir de nombreux produits locaux de qualité. Ici, les restaurateurs de toute la ville viennent s’approvisionner et vous ne manquerez pas d’assister à de nombreux échanges entre commerçants dans une ambiance conviviale et haute en couleur. Côté shopping, Hossegor affiche 150 boutiques dont une grande majorité dédiée à l’univers du textile et des bijoux et mettant à l’honneur de nombreux créateurs artisanaux locaux. Afin de rester dans la tradition et les arts basques, une visite du Jaï-alaï de la ville s’impose. Lieu de pratique historique, ce temple de la Cesta Punta (pelote basque) est le plus ancien et l’un des plus réputés depuis qu’il a notamment accueilli les premiers championnats du monde de la discipline en 1958 et vu s’affronter les joueurs les plus prestigieux de la planète. Avec son architecture landaise caractéristique, ses façades blanches ponctuées de poutres et boiseries colorées de rouge, vous le remarquerez facilement au cours de vos pérégrinations. Mais c’est encore en prenant place dans la tribune faisant face à la cancha (aire de jeu) que vous prendrez la pleine mesure de la virtuosité et du spectacle proposé.Le soir venu, l’effervescence est de mise dans les rues de la ville et vous pourrez aisément tester la gastronomie du Sud-Ouest grâce aux nombreux restaurants situés au cœur du centre et leurs spécialités telles que le canard fermier, le kiwi de l’Adour, le poulet fermier de Saint-Sever, les asperges des Landes ou encore les huîtres.