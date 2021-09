Palais Jacques Cœur

A vaillant cœur, rien d’impossible ! Suivant sa devise, le grand Jacques s’est lancé dans la vie avec de grandes ambitions. De marchand, spécialisé dans le commerce maritime vers le Moyen-Orient, il s’est peu à peu élevé jusqu’à devenir homme de confiance et argentier du roi Charles VII, soit l’un des personnages les plus importants du pays.

Au faîte de sa gloire, Jacques Cœur décide de se faire construire un palais à Bourges, sa ville natale. Entreprise en 1443, la construction du palais, appuyé sur une partie de l’ancien rempart gallo-romain, prendra à peine dix ans. C’est déjà trop pour Jacques, disgracié, emprisonné, évadé puis reconverti en croisé, qui ne pourra jamais profiter de son palais terminé. Et pourtant, son empreinte est partout dans la construction du palais qui est aujourd’hui, aux côtés de la cathédrale, le monument le plus emblématique de la ville de Bourges.