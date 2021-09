Nausicaá - Centre national de la Mer

Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche français, abrite également le quatrième plus grand aquarium du monde, Nausicaá. Situé entre la plage et le port, on ne peut pas le manquer. Ce bâtiment à l’architecture futuriste est un trait d’union entre la mer et les hommes. C’est d’ailleurs bien plus qu’un aquarium, aussi impressionnant soit-il.

Les origines de Nausicaá remontent à 1981, lorsque le maire de Boulogne décide de rénover le casino. Le projet devient "grande opération d’architecture et d’urbanisme". Et les travaux débutent en 1987. Nausicaá ouvre ses portes en 1991. Dès 1995, des expositions temporaires animent le bord de mer : "La mer et l’enfant" est la première. Car le public a désormais accès à un véritable centre de culture scientifique et technique. Objectif : la découverte de l’environnement marin. En 1998, la réserve des lions de mer de Californie et le Tropical Lagoon Village sont créés. Une zone tropicale qui permet d’observer les requins et les récifs coralliens.