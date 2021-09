Ludique, généreux, accessible… Le musée du Louvre-Lens a pour principal objectif de dédramatiser l’art pour le rendre accessible à tous. Fini le musée intimidant, respecté comme un temple de la culture : vous êtes ici dans un édifice qui assume son ancrage local et son rôle de médiateur auprès du public. De là certains espaces inattendus comme le Pavillon de verre, où sont exposées les créations contemporaines d’artistes locaux. De quoi prouver que l’art peut s’inscrire au plus près des préoccupations des visiteurs de la région. Plus insolite et fascinant encore, le musée du Louvre-Lens se visite aussi côté coulisses. Ses réserves et ateliers de restauration des œuvres au sous-sol vous sont accessibles depuis un escalier du hall d’accueil. L’idée de transparence, de décloisonnement, prend alors tout son sens. Le pari du petit frère du Louvre est de fait entièrement gagné.