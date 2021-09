Hospices de Beaune - Hôtel-Dieu

Si les Bourguignons aiment tant les Hospices de Beaune, c’est peut-être parce qu'ils sont restés fidèles aux pauvres et aux malades pendant plus de cinq siècles. Aujourd’hui, les infirmières de l’Hôtel-Dieu ont cédé la place aux touristes, qui viennent notamment admirer l’impressionnante salle des pôvres. De chaque côté de cette immense nef de 50m de long et 14m de large s’alignent les lits drapés de rideaux rouges des anciens patients, qui semblent autant de confessionnaux sous la majestueuse voûte de 16m de haut. Dans les buffets de l’Apothicairerie, les remèdes des siècles passés s’entassent par centaines dans des petits bocaux et vous vous amusez à en décrypter les étiquettes comme on lit des formules magiques. Si certaines renvoient à des plantes encore utilisées aujourd’hui, d’autres risquent fort de provoquer surprise et interrogation. Pourtant, le plus grand trésor du musée de l’Hôtel-Dieu n’est pas là, sinon dans son remarquable polyptique du Jugement Dernier, signé par l’artiste flamand Rogier van der Weyden. Ses 9 panneaux en chêne peint ont conservé toute leur dorure depuis le XVe siècle et sont aujourd’hui exposés dans une scénographie permettant d’en apprécier toutes les facettes.