La grotte de Clamouse, cité de roche, ne s’est pas arrêtée à l’âge de pierre. La cathédrale du temps se transforme ainsi régulièrement en théâtre, avec le spectacle Magnificat, poème de Clamouse, ou la diffusion d’œuvres de musique classique ; rien de plus normal face aux magnifiques buffets d’orgues, ensemble de concrétions calcaires rappelant l’instrument.



La grotte de Clamouse sert aussi d’observatoire et de centre d’études scientifiques. Sans les chercheurs, vous n’auriez ainsi pas pu identifier vos compagnons de route lors de la visite de la grotte : blaniule et niphargus de quelques millimètres, ou pseudo-scorpions, qui ne piquent heureusement pas.

Si les touristes aiment se baigner sous le tout proche pont du Diable, la rivière souterraine de la grotte sert, elle, de piscine au protée, une salamandre cavernicole, aveugle et sans couleur, mini-dragon des profondeurs.



Pour tout savoir de la grotte de Clamouse, vous pouvez enfin demander l’aide du scientifique et poète Michel Siffre. En 2000, il est resté enfermé quinze jours dans la grotte, sans montre ni horloge. Une façon de mesurer, et non de perdre, le cours du temps.