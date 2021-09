Château de Sully-sur-Loire

A partir de l'ancienne salle de garnison, vous accédez au chemin de ronde et pouvez, comme les gardes de l'époque, inspecter les environs dans un périmètre allant jusqu'à 10km. Perché à 15m de hauteur, vous appréciez la force de cette bâtisse se mirant dans les eaux des douves qui l'entourent et la protègent. Sorti de ce château, où se sont rendus des invités prestigieux comme Jeanne d'Arc et Voltaire, vous prenez la direction du parc pour mieux voir le château aux pierres blanches dans son ensemble et dans son environnement de verdure et d'eau. S'il a perdu sa vocation défensive, ce monument historique vous accueille aujourd'hui avec une programmation d'animations toute l'année. Visites thématiques et insolites, ateliers pour les enfants, spectacles et expositions temporaires se succèdent dans ce lieu prestigieux. Avec en points d'orgue, le Festival de musique classique de Sully-sur-Loire en été, et à l'automne, la Fête de la Sange et les Journées européennes du patrimoine. Autant d'occasions de visiter ce château, qui ouvre avec élégance la route des châteaux de la Loire.