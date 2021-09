Au château de Clisson, l’histoire est un spectacle permanent, de quoi la rendre vivante et toujours d’actualité. Pour autant, la forteresse accepte régulièrement d’offrir son cadre impressionnant à des spectacles d’art vivant, théâtre et musique. Comme un clin d’œil à l’incontournable Hellfest qui fait chaque été les beaux jours de la commune, le lieu vous propose des Hellvisites, au cours desquelles vous déambulez dans les différentes parties du château au son des plus grands classiques du répertoire hard rock, joués en live par un guitariste. On a rarement fait visite patrimoniale plus insolite. Beau joueur, le château de Clisson organise aussi son propre festival : les bien-nommées Médiévales de Clisson. Tous les deux ans, la forteresse revit ses plus belles années grâce à un marché médiéval, des tournois de chevaliers, des concerts de musique ancienne auxquels toute la ville est conviée. Oyez oyez, c’est l’histoire qui vous appelle !