Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay

Levez les yeux et contemplez cette magnifique façade. C’est sous cette dernière que le légendaire roi britannique Richard Cœur de Lion, et Philippe Auguste, septième roi de France, partirent pour la 3e croisade. Devant cet édifice mêlant art roman et style gothique, détaillez la partie haute de la façade pour remarquer les sculptures d’époque et l’agencement particulier des vitraux. Il y a quelque chose de moderne dans cette façon de laisser rentrer la lumière. Vérifiez cette modernité en passant sous le tympan, représentant le Jugement dernier et qui fut supervisé par Viollet-le-Duc, l’architecte-restaurateur de Notre-Dame de Paris au XIXe siècle. Une fois dans le ventre de ce gardien vénérable du Morvan, vous êtes surpris par la richesse architecturale du narthex, la pièce où se formaient jadis les processions et qui précède la nef. Après avoir remarqué les tympans, vous entrez dans une nef plus large que celle de Notre-Dame de Paris par exemple. Vous empruntez ce chemin roman et lumineux pour rejoindre le point le plus lumineux du site : le chœur gothique. En passant, la richesse décorative des chapiteaux ne vous aura pas échappé.