Abbaye de Noirlac - Centre culturel de rencontre

Tendez l’oreille : voilà que quelques notes s’insinuent dans la quiétude du lieu. Pas de la musique sacrée, non, des guitares, du jazz et même des bourdonnements d’abeilles. Comme un pied-de-nez au silence de ses premiers occupants, l’abbaye s’est recréée en musique et organise aujourd’hui des visites sonores dans les chambres des moines cisterciens. Ici, on fait silence pour mieux écouter : la pierre porte l’écho d’expérimentations musicales. Depuis sa réhabilitation dans les années 80, l’abbaye se veut l’amphithéâtre de l’« hospitalité musicale » et ouvre ses portes aux artistes en résidence. En été, elle devient même LA scène culturelle régionale en accueillant le festival Les Traversées, au cours duquel le réfectoire et le dortoir des Convers se transforment en salles de concert. Loin de se contenter de son riche passé, l’abbaye de Noirlac se pose en zone d’exploration artistique et de découverte pour tous. Un salon de thé, la Tisanerie, a même été inauguré. Vous y échangez vos impressions sur les expositions et spectacles en cours.