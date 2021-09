La Vallée de la Cèze, surprenante et secrète

Véritable terre d’exception pour tous les amoureux de nature, la vallée de la Cèze regorge de trésors à découvrir. Accessible par l’autoroute du soleil (A7), entre Vallon Pont d’Arc et le Pont du Gard, la Vallée de la Cèze, du nom de la rivière qui la traverse, accueille pas moins de trois des villages labellisés « Plus beaux villages de France » : la Roque sur Cèze, Montclus et Aiguèze. Vous profiterez ici d’un sud authentique et sauvage. Multifacette, la Vallée de la Cèze est le paradis des amateurs de sports de pleine nature, de baignade, de terroir et de patrimoine.

Elle cache bien des secrets : grottes, champs de lavande, rivières, cascades… Au détour d’une belle journée d’été, rafraîchissez-vous en bord de Cèze et découvrez les alentours de cette rivière en canoë. Si vous préférez les balades à pied ou en VTT évadez-vous dans la garrigue ou dans le Parc national des Cévennes, vous y découvrirez de nombreux sentiers et des villages pittoresques.