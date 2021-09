Un jardin éphémère et bucolique à découvrir à Orléans

Vous êtes de passage dans le Loiret ce week-end ? Faites une halte à Orléans pour découvrir un nouveau jardin éphémère. Installé depuis début juin sur le parvis de l’Hôtel du Département, cet espace vert de 150 m2 , foisonnant et bucolique, est une commande du conseil départemental pour soutenir les producteurs locaux et favoriser l’embauche de travailleurs en réinsertion.



Un carré à l’anglaise imaginé par le créateur des jardins de Chaumont-sur-Loire

Laissez vous surprendre par ce jardin d’inspiration anglaise. Ici, pas de discipline ou de rangées bien taillées ! Les érables japonais, les bouleaux et les saules tortueux côtoient la valériane, la lavande et les pâquerettes des murailles. Ce jardin « sauvage » a été imaginé par le paysagiste orléanais Rémy Poulin qui a notamment travaillé pour les jardins du château de Chaumont-sur-Loire. Ecologique, il ne nécessite ni entretien ni arrosage grâce à la technique du paillage et à la présence d’espèces empêchant la pousse de mauvaises herbes.



Un jardin éphémère mais aussi solidaire

Cette initiative s’inscrit dans une démarche de soutien à la filière horticole locale, durement touchée par la crise du Covid-19. Certains horticulteurs et pépiniéristes du Loiret fournissent principalement les collectivités locales et ont vu leur chiffre d’affaires s’effondrer pendant le confinement. C’est pourquoi le Département a investi 500 000 euros pour acheter ces plantes à 44 producteurs locaux. Autre initiative, ce jardin a été planté en partenariat avec deux associations, Les Jardins de la Voie Romaine et Aabraysie qui emploient des travailleurs en réinsertion. Un bel élan de générosité dont le résultat est à découvrir à l’Hôtel du Département d’Orléans jusqu’à l’automne !