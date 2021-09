Chaumont-Sur-Loire : 30 « jardins de paradis » vous ouvrent leurs portes

« Parfums du paradis », « Au paradis du jardinier », « Cultivons notre paradis »… les créateurs ont été bien inspirés par ce thème 2019 du « Paradis ». Certains ont couvert leurs parcelles de fruits et de plantes généreuses. D’autres ont exploité la relation entre le mal et le bien, la lumière et les ténèbres. D’autres, enfin, ont imaginé des espaces sacrés pour se rapprocher du paradis divin. Chacun de ses 30 jardins est une expérience à lui tout seul.

Et aussi : Parallèlement au Festival International des Jardins, Chaumont-sur-Loire propose une « Saison d’art et de nature » en invitant 12 artistes contemporains dont les œuvres sont exposées dans le château et le domaine. C’est dans ce cadre que vous pourrez découvrir les dernières installations d’Agnès Varda. L’artiste, décédée le 29 mars dernier, y présente une « Serre du bonheur » ainsi qu’une exposition photographique « A deux mains » et « l’Arbre de Nini » qui met en scène son chat.

La force des organisateurs de ce festival est d’avoir su mobiliser des créateurs qui ne sont pas forcément des jardiniers, paysagistes ou botanistes. En effet, des designers, scénographes, cinéastes, metteurs en scène, ont apporté leur touche à ces différents jardins. Ils contribuent à l’originalité et au renouvellement perpétuel de ce festival.