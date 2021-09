Balades insolites sur les bords de l'Huisne en Sarthe

Cette année, l’Office du Tourisme de la ville du Mans vous a préparé des expériences insolites. Prise en main facile : 5 minutes d’initiation et vous serez prêts pour partir à la découverte encadrée des bords de l’Huisne en gyropodes tout terrain : ces nouveaux moyens de transport électriques, ludiques et écologiques ! Un parcours d’une dizaine de kilomètres vous attend, de l’abbaye Royale de l’Epau jusqu’au pont des Vendéens, en passant par la promenade Newton.

En quête de sensations fortes ?

Partez à l’aventure en trottinette électrique tout terrain pour une sortie sportive à travers les sentiers de l’Arche de la Nature. Au programme : 1h30 de balade au grand air dans la nature soit 15-20 kilomètres de sport motorisé dans les sous-bois. L’occasion de visiter le patrimoine naturel et urbain différemment ! Chaussures plates et vêtements décontractés recommandés. Casque et charlotte fournis.

On poursuit la visite !

La ballade vous a donné envie d’en découvrir plus ? L’Arche de la Nature c’est aussi la Maison de la Forêt pour une visite ludique et sensorielle où vous observerez la faune et la flore de plus près. Également, la Maison de l’Eau qui accueille trois aquariums remplis de poissons de rivières et qui abrite une exposition sur l’ancienne usine des eaux. Enfin, la Ferme de la Prairie vous propose de rencontrer chevaux, poules, ânes, moutons…et de vous promener dans un jardin potager cultivé et fleuri avec soin.